Путин призвал подтверждать самостоятельность и суверенитет России каждый день

Самостоятельность и суверенитет Российской Федерации необходимо подтверждать ежедневно. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Самостоятельность, самодостаточность, суверенитет — это надо доказывать каждый день», — высказался глава государства.

Послание Путина Федеральному собранию проходила в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно было посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.