Путин заявил о роли бойцов СВО в развитии России

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что верит в победу и в будущее России.

«Мы — одна большая семья. Мы вместе, и потому сделаем так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю в наши победы, успехи, в будущее России», — сказал российский лидер.

Путин также поблагодарил россиян за солидарность и надежность. Он отметил, что выполнение обозначенных планов развития России зависит от мужества российских бойцов в ходе спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что российские военнослужащие создают сейчас необходимые условия для будущего страны и для ее развития.

До этого военный эксперт Борис Рожин заявил, что победой России в СВО будет считаться достижение всех поставленных целей. При этом он отметил, что демилитаризация и денацификация Украины невозможны без ликвидации действующего политического режима на Украине.

Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что представил Путину доклад с вариантами улучшения общей ситуации на СВО.

Ранее Путин оценил российскую экономику во время СВО.