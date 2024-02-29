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Путин поручил утвердить все объявленные им нацпроекты до конца года

Путин: все новые нацпроекты нужно скоординировать и утвердить до конца 2024 года

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что все объявленные им во время послания Федеральному собранию новые национальные проекты должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой.

«До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированные между собой», — сказал Путин.

Он отметил, что озвученные им проекты — не проекты отдельных ведомств.

«Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития», — добавил он.

29 февраля Путин объявил о запуске четырех национальных проектов. Проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России» будут направлены на улучшение качества жизни. Нацпроект «Кадры» призван помочь в профессиональном развитии россиян, их обучении и подготовке.

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024 года побило рекорд по продолжительности. Послание главы государства длилось свыше двух часов.

Ранее Путин объяснил, почему понятие «элита» себя дискредитировало.

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