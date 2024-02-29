Путин поручил утвердить все объявленные им нацпроекты до конца года

Президент России Владимир Путин заявил, что все объявленные им во время послания Федеральному собранию новые национальные проекты должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой.

«До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил, должны быть утверждены, скоординированные между собой», — сказал Путин.

Он отметил, что озвученные им проекты — не проекты отдельных ведомств.

«Они должны работать на общие системные задачи, на достижение наших национальных целей развития», — добавил он.

29 февраля Путин объявил о запуске четырех национальных проектов. Проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России» будут направлены на улучшение качества жизни. Нацпроект «Кадры» призван помочь в профессиональном развитии россиян, их обучении и подготовке.

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля 2024 года побило рекорд по продолжительности. Послание главы государства длилось свыше двух часов.

Ранее Путин объяснил, почему понятие «элита» себя дискредитировало.