Путин рассказал о встречах с участниками спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что он постоянно встречается с участниками спецоперации, в числе которых и кадровые военные, и добровольцы.

«Хотел бы сказать отдельно, постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Это и кадровые военные, и добровольцы, люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках стали на защиту Родины», — сказал Путин.

По словам российского лидера, его сердце наполняется гордостью за российских бойцов, которые «не отступят, не подведут и не предадут».

Президент РФ подчеркнул, что участники спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе и госуправлении, а также возглавлять регионы и предприятия.

Говоря об участниках специальной военной операции (СВО) на Украине, Путин отметил, что в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, и им можно доверить Россию.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин заявил, что абсолютное большинство россиян поддержало СВО.