МИД РФ направил ноту Латвии из-за позиции по выборам президента России

Посольство России в Риге направило в МИД Латвии ноту в связи с заявлениями министра юстиций Инесы Либини-Эгнере о потенциальной уголовной ответственности для граждан РФ за участие в президентских выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

Российское посольство потребовало «пресечь практику запугивания россиян, гарантировать безопасность российских граждан не только на избирательных участках, но и не допустить уголовного преследования по политическим мотивам».

До этого глава Министерства юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие граждан России, которые проживают в Латвии, в выборах президента РФ могут отнести к разряду уголовных преступлений.

По словам главы ведомства, власти республики не могут ограничить доступ россиян к посольству. Она не исключила, что действия тех, кто примет участие в выборах, будут приравнены к поддержке спецоперации на Украине. Министр обратила внимание, что в республике действует уголовная ответственность за оправдание украинского конфликта.

Ранее Захарова отреагировала на заявления Риги о «преступных» выборах президента РФ.