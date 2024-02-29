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Путин заявил, что доля стран БРИКС к 2028 году вырастет до 36,6%

Путин: доля БРИКС в мировом ВВП к 2028 году составит 36,6% против 27,8% у G7

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%.

Российский лидер отметил, что еще 10-15 лет назад ситуация была совсем иная. По его словам, прогноз на 2028 год для стран «Большой семерки» (G7) – 27,8%.

«Никуда от этого не деться. Это объективная реальность. Так и будет. Чего бы ни происходило, в том числе даже и на Украине», — сказал президент.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.

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