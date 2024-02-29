Сунак сообщил об угрозе для британских депутатов

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что депутаты страны получают угрозы из-за войны Израиля и ХАМАС, после чего власти приняли решение профинансировать их безопасность. Об этом пишет агентство Reuters.

«Растет консенсус в отношении того, что власть толпы заменяет демократическое правление. И мы должны коллективно, все мы, срочно изменить это», — сообщил Сунак.

По его словам, речь идет об усилении мер для депутатов, которые получают персональные угрозы из-за войны в Израиле.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что удары США и Великобритании по позициям йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» абсолютно нелегитимны и противоречат уставу ООН. По его мнению, США и Великобритания развязали войну с Йеменом под предлогом защиты кораблей в Красном море, теперь они пытаются втянуть в этот конфликт государства региона.

После обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по израильским территориям и не позволит связанным с этой страной судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в секторе Газа не будет завершена.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.