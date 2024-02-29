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Путин заявил, что размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться вдвое

Путин: размер МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. рублей

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Михаил Климентьев/РИА Новости

К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое — до 35 тыс. руб. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

«Это отразится на размере зарплат и пособий», — сказал он.

Путин напомнил, что «начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза — с 12 до 19 тыс. руб. в месяц».

Также Владимир Путин во время послания Федеральному собранию назвал одной из самых острых проблем России невысокие доходы, в том числе многодетных семей.

По словам главы российского государства, сейчас проблема бедности затрагивает более 9% российского населения. Он заявил, что нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что настало время России.

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