Путин заявил о просчете Запада в желании принести разлад в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Запад хотел принести разлад в Россию и ослабить ее изнутри, но просчитался.

По словам российского лидера, западные страны хотели бы сделать с РФ то же самое, что и «во многих других регионах мира, в том числе на Украине». Он отметил, что «это сегодня уже абсолютно очевидная вещь».

Путин считает, что Западу вместо России нужно зависимое и угасающее пространство, в котором можно творить все что угодно.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.