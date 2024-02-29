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Текст послания президента Федеральному собранию всегда финализируется им самим

Песков: президент России всегда сам финализирует текст своего послания

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию всегда финализируется им самим, хотя в подготовке документа участвуют различные эксперты и помощники. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, текст послания президента — «это коллективный труд, который все равно финализируется личными усилиями, личной работой президента». Так же было и в этот раз.

В подготовке послания принимают активное участие правительство, администрация президента, эксперты и помощники главы государства. Все они «непосредственно вовлечены в процесс наброски идей, предварительного согласования позиций», после чего текст окончательно финализируется самим Владимиром Путиным.

29 февраля в своем послании Федеральному собранию Путин оценил российскую экономику во время СВО.

29 февраля Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.

Ранее Путин прокомментировал заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе.

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