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В России запустят нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Путин объявил о запуске в России нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», — рассказал Путин.

Путин заявил, что к 2030 году услугами долговременного ухода должны быть обеспечены все нуждающиеся. Также Путин поручил запустить новую комплексную программу по охране материнства и сбережению здоровья детей и подростков. Глава государства подчеркнул, что федеральные проекты по борьбе с диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями будут продолжены.

Также Путин во время послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Глава государства подчеркнул, что регионы РФ, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь от государства в размере не менее 75 млрд рублей.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Песков заявил, что Путин всегда сам финализирует текст своего послания.

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