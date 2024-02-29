Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности

Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся наши стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, все сделано или завершается работа», — сказал он.

Кроме того, глава государства сообщил, что гиперзвуковой комплекс уже эффективно используется на специальной военной операции. Также, отметил он, завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник».

«Уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система уже в строю», — сообщил Путин.

Также в войска уже поставлен комплекс «Сармат».

Владимир Путин заявил, что Запад пытается втянуть Российскую Федерацию в новую гонку вооружений, тем самым повторив трюк 1980-х годов. Президент назвал «вбросами» заявления о планах РФ размещения ядерного оружия в космосе.

Ранее Путин заявил, что не Россия начала конфликт в Донбассе и на Украине.