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В Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту

Песков: президент Путин огласит послание Федеральному собранию и как кандидат

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в эфире «Первого канала», что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию как действующий президент и как кандидат на пост главы государства.

Представитель Кремля отметил, что выступление с посланием к парламенту — конституционная обязанность президента, которая в этом году совпадает с выборами.

«Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы», — сказал Песков.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин высказывал мнение, что в новом послании Федеральному собранию президент РФ затронет самые важные вопросы с учетом внешнеполитических событий.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию сегодня в 12:00. На Международной форуме-выставке «Россия» можно будет посмотреть прямую трансляцию выступления президента. Политологи ожидают, что он подведет итоги шести лет работы, а также представит новую экономическую модель России.

Ранее стало известно, какие предметы запретили проносить на послание Путина.

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