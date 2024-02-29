Стало известно о последствиях вражды Германии и Франции для ВСУ

Франко-германские противоречия мешают Евросоюзу создать фонд вооружения ЕС для Украины, кроме того, «вражда» Франции и Германии также препятствует его финансированию. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Франко-германская вражда мешает украинскому оружейному фонду ЕС… Публичные разногласия Франции и Германии по поводу военной поддержки Украины усугубляет аргументы, откладывающие подписание соглашения о выделении 5 млрд евро в фонд ЕС для поставок оружия, поскольку они спорят по отдельным требованиям, касающимся его правил», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, газета пишет об «ожесточенной словесной перепалке между Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем» относительно отправки войск Запада на Украину. Издание подчеркивает, что сделанное в понедельник замечание Макрона о том, что он «не может исключать» размещения западных войск на Украине, «было немедленно отвергнуто Берлином, который в ответ заявил, что Париж вместо этого должен отправить больше оружия».

До этого глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот заявил, что его беспокоят признаки ширящегося раскола между Берлином и Парижем в вопросе поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что ВПК Европы столкнулся с проблемами при производстве оружия для Украины.