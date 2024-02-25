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ВПК Европы сталкивается с проблемами при производстве оружия для Украины

WP: ВПК Европы сталкивается с проблемами из-за производства оружия для Украины

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French Army/Armee de Terre/AP

Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) сталкивается с серьезнейшими проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для поставки на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой The Washington Post.

В статье издания указывается, что полное наращивание европейским ВПК производства вооружения «может быть достигнуто слишком поздно» для Киева, если США своевременно не предоставит военную помощь.

Издание отмечает, что вскоре страны ЕС признают, что смогут прислать Украине лишь половину от миллиона снарядов, обещанных к весне.

До этого в интервью украинскому изданию «Обозреватель» майор запаса армии Украины Алексей Гетьман заявил, что ВСУ могут через два месяца остаться без артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи со стороны США, поэтому они начали экономнее расходовать их.

Майор запаса добавил, что надеется на увеличение помощи Украине со стороны Евросоюза, пока вопрос о выделении средств не будет решен в конгрессе США.

Незадолго до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что государства Европейского союза (ЕС) не испытывают проблем с производством снарядов для ВСУ, однако им не хватает финансирования для их изготовления.

Ранее в Польше признали, что в ЕС нет прогресса по вопросу поставок снарядов Украине.

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