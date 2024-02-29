Глава украинской разведки рассказал о просчетах экс-главкома ВСУ Залужного

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил об ошибках бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в беседе с изданием CBC.

«Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — сказал Буданов.

По его словам, Владимир Зеленский принял верное решение, сменив Залужного на Александра Сырского.

Комментируя информацию о конфликте между Зеленским и Залужным, Буданов исключил такое развитие событий, поскольку один из них напрямую подчинялся другому.

8 февраля украинский лидер уволил Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Украинский оппозиционер, лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что отставка главкома ВСУ Валерия Залужного могла быть связана с коррупционным фактором.

Испанская газета El Mundo писала, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) разделила Украину на две части.

Ранее Сырский посетил фронт и назвал «сложной» ситуацию для ВСУ.