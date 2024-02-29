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В Гостином Дворе собираются приглашенные на послание Путина

В Гостином Дворе собираются журналисты и приглашенные на послание Путина

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналисты, съемочные группы и первые приглашенные начинают собираться в Гостином Дворе, где президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

В центре Москвы с утра установлены перекрытия. В частности, заграждения стоят на улице Ильинка. Как передает ТАСС, пройти в сторону Гостиного Двора могли только люди с удостоверениями, дающими на это право.

На улице Варварка организован вход для журналистов — сотрудникам СМИ необходимо пройти два пропускных пункта. По данным агентства, приглашенных на мероприятие лиц пока не очень много — парламентарии централизованно прибудут в Гостиный Двор позднее.

28 февраля Дептранс Москвы предупреждал, что некоторые улицы в центре Москвы будут закрыты на время зачитывания Путиным послания Федеральному собранию.

До этого стало известно, что в список запрещенных к проносу на послание российского лидера Федеральному собранию включены более 25 предметов.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о темах послания Путина.

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