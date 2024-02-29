Шольц попал в скандал из-за разглашения информации о британцах на Украине

Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в «вопиющем злоупотреблении разведданными» после разглашения подробностей британской военной помощи Украине. Об этом пишет The Independent.

Как следует из текста, Шольц заявил, что не будет отправлять ракеты Taurus, аналог британских Storms Shadow Киеву, «указав на риск прямого участия его страны в войне, имея в виду помощь Великобритании и Франции Украине». Эти комментарии были расценены как ставящие под угрозу британский военный и дипломатический персонал на местах.

«В понедельник он заявил, что немецкие солдаты не могут последовать примеру своих британских и французских союзников…» — говорится в тексте.

После этого бывший председатель комитета по обороне Палаты общин Великобритании заявил, что слова Шольца стали «вопиющим злоупотреблением разведданными, намеренно направленными на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания ФРГ вооружить Украину».

С его точки зрения, аргумент Шольца «без сомнения будет использован Россией для эскалации».

До этого в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину.

В заявлении отмечается, что у Великобритании нет планов, которые предполагают крупномасштабное развертывание войск сверх небольшого числа военнослужащих, которые уже находятся на территории страны, оказывая поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине.