Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не было и не станет стороной конфликта на Украине. Соответствующая публикация размещена на странице политика в социальной сети X, передает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между РФ и НАТО. Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками», — подчеркнул политик.

Также он добавил, что Германия не будет принимать участие в конфликте на Украине.

До этого Шольц заявил, что НАТО и страны Европы не будут отправлять сухопутные войска на Украину. Заявление немецкого политика было сделано после того, как президент Франции Эммануэль Макрон назвал возможной отправку сил ЕС на Украину.

«Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», — заявил Эммануэль Макрон по итогам конференции по поддержке Украины в Елисейском дворце.

Утром 27 февраля его слова подтвердил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Ранее в Совфеде рассказали, что означает отправка войск НАТО на Украину.