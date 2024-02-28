Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шольц заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине

Шольц: НАТО не было и не станет стороной конфликта на Украине

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не было и не станет стороной конфликта на Украине. Соответствующая публикация размещена на странице политика в социальной сети X, передает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между РФ и НАТО. Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками», — подчеркнул политик.

Также он добавил, что Германия не будет принимать участие в конфликте на Украине.

До этого Шольц заявил, что НАТО и страны Европы не будут отправлять сухопутные войска на Украину. Заявление немецкого политика было сделано после того, как президент Франции Эммануэль Макрон назвал возможной отправку сил ЕС на Украину.

«Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели», — заявил Эммануэль Макрон по итогам конференции по поддержке Украины в Елисейском дворце.

Утром 27 февраля его слова подтвердил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Ранее в Совфеде рассказали, что означает отправка войск НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами