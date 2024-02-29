Председатель Китая объявил о создании в стране новой формы человеческой цивилизации

Модернизация в китайском стиле является путем к построению могущественной страны и возрождению нации, она открыла миру путь к новой форме человеческой цивилизации. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин, передает Xinhua.

Соответствующее заявление китайский лидер сделал в предисловии к учебным материалам для стажеров Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что только с сильной теорией у Китая может быть четкое направление. Политик призвал внедрить социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы в действительности освоить навыки марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия» в рядах партии.

Глава КНР также попросил всесторонне повышать политическую компетентность чиновников, а также их лидерский уровень и работоспособность в соответствии с продвижением китайской модернизации.

В КПК насчитывается около 100 млн членов.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.