Зеленский оценил идею Макрона об отправке войск на Украину

Владимир Зеленский заявил, что «если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира». Так он прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке сухопутных войск Европейского союза (ЕС) на Украину, предает издание «Украинская правда».

«Нам нужно выжить, а выжить для Украины это означает иметь очень конкретные решения. Это очень важно. Я не был на том саммите, где Макрон озвучил идею, он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира», — сказал Зеленский.

Ранее Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее в Совфеде назвали заявления Макрона в адрес России шагом к мировой войне.