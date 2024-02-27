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В Совфеде назвали заявления Макрона в адрес России шагом к мировой войне

Цеков: Макрон сделал шаг к развязыванию мировой войны высказываниями о России

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал серьезный шаг к развязыванию мировой войны словами о создании ЕС коалиции по поставкам дальнобойного оружия Украине. Такой точкой зрения об поделился в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, Макрону стоило бы «задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться».

«Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьезный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны. Это намерение продлить эскалацию конфликта, дальше в него вмешиваться, координировать», — заявил Цеков.

Он напомнил, что именно страны Запада своей политикой развязали конфликт на Украине.

«Своими действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции. Будем надеяться, что народы европейских стран остановят этих безумных политиков», — отметил Цеков.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.

Ранее во Франции ужаснулись словам Макрона об отправке войск на Украину.

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