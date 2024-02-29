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Путин выразил соболезнования родным и близким Николая Рыжкова

Путин направил соболезнования близким экс-главы правительства СССР Рыжкова

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Борис Кауфман/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

«Его огромный вклад в решение важнейших задач заслуживает искреннего уважения. Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Глава российского государства подчеркнул, что Рыжков всегда был «верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы Отечества и народа».

Соболезнования родным, близким и коллегам Николая Рыжкова выразил также премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив его профессионализм и патриотизм. Глава правительства назвал Рыжкова мужественным и отверженным человеком, который был «безгранично преданный своему Отечеству».

«Николай Иванович был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности», — сказал он.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Рыжкова человеком-эпохой с уникальной судьбой, а также государственным деятелем уникального масштаба и большой души.

Ранее продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию.

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