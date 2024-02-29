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Трампа исключили из праймериз в третьем штате

Суд в Иллинойсе запретил Трампу участвовать в праймериз

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Sergio Flores/Reuters

Суд в американском штате Иллинойс исключил экс-президента США Дональда Трампа из праймериз (предварительных выборов республиканцев в штате). Об этом сообщает Chicago Sun Times.

В публикации отмечается, что окружной судья Трейси Портер распорядилась, чтобы избирательная комиссия штата исключила экс-президента из предварительных выборов 19 марта.

Исполнительное решение начнет действовать с субботы, 2 марта, до этого у Трампа есть возможность обжаловать постановление, утверждает издание.

Судья объяснила, что ее решение не может быть окончательным, а суды более высокой инстанции должны иметь возможность сделать собственный вывод.

Предвыборный штаб Трампа отреагировал на данное решение заявлением о том, что оно является неконституционным.

До этого Трамп, претендующий на выдвижение в качестве кандидата на выборах главы государства в ноябре 2024 года, одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина.

В 2023 году Трампа отстранили от участия в праймериз в штатах Мэн и Колорадо.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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Выборы в США — 2024
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