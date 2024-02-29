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В США рассказали об отслеживании поведения России в Приднестровье

Госдеп: США следят за ситуацией в Приднестровье и поведением России

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Артем Кулекин/РИА Новости

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон следит за ситуацией в Приднестровье и поведением Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, США поддерживает территориальную целостность Молдавии в рамках признанных границ. Он подчеркнул, что американская сторона продолжает призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе, а также поиску решений существующих проблем, которые волнуют обе стороны.

До этого депутат Государственной думы Российской Федерации Константин Затулин заявил, что обращение Приднестровья о помощи в урегулировании конфликта с Молдавией будет рассмотрено по существу, как только поступит в Госдуму. 

Он подчеркнул, что Дума всегда с уважением относилась к обращениям представителей Приднестровья.

28 февраля глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев сообщил об обращении к России за помощью в дипломатическом урегулировании конфликта с Молдавией.

Позже МИД РФ назвал приоритетом России помощь жителям Приднестровья.

Ранее председатель парламента Приднестровья Александр Коршунов обратился к мировому сообществу с призывом не допустить превращения непризнанной республики в гетто из-за давления со стороны Молдавии.

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