Канцлер Австрии оценил возможность встречи с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о готовности поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать продолжающийся конфликт на Украине. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телеканала OE24.

По мнению главы австрийского правительства, западным странам очень важно поддерживать контакты с Москвой. Причина заключается в том, что без РФ добиться мира невозможно.

«Это значит <...> если это будет полезно, то да, я бы снова поговорил с российским президентом», — подчеркнул Нехаммер.

27 февраля канцлер Австрии заявил, что международное сообщество не сможет урегулировать украинский кризис без участия в процессе РФ. В частности, он указал на важность присутствия за столом переговоров самого Путина.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах властей передать РФ документ по «формуле мира», который будет разработан в ходе первой мирной конференции в Швейцарии. При этом глава государства признался, что не считает данный шаг началом переговоров с Москвой.

Ранее Нехаммер рассказал о своей встрече с Путиным в 2022 году.