Путин начал обращение с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в Москве.

Ключевой темой послания в этом году должна стать поддержка семей, заявила накануне депутат Госдумы Светлана Журова. Кроме того, по ее словам, глава государства не оставит без внимания тему новых антироссийских санкций, а также такие важные сферы, как сельское хозяйство и оборонный комплекс.

Сам Путин отмечал до этого, что в его послании обеим палатам парламента речь будет идти о постановке задач на ближайшие шесть лет «с учетом внутриполитического календаря».

В начале февраля «Коммерсантъ» писал, что в послание, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые Путин уже затрагивал в своих выступлениях. В их числе цели России в СВО, технологический, научный, военный суверенитет страны, социально-экономическое будущее РФ, а также демография и семейные ценности.

Послание Федеральному собранию является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента РФ стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Оно включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».