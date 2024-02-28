Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД выразили разочарование в связи с заявлением коллег из Аргентины насчет СВО

Посол заявил, что РФ разочарована словами МИДа Аргентины насчет спецоперации

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Россия разочарована высказываниями МИДа Аргентины насчет второй годовщины с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — заявил Феоктистов.

Он пояснил, что обращение МИДа Аргентины начинается с «решительного осуждения вторжения». Российский дипломат напомнил, что причиной вмешательства России в ситуацию на Украине стало нападение украинских вооруженных сил на Донбасс в нарушение Минских соглашений.

Этими словами он прокомментировал последующее утверждение МИДа Аргентины насчет того, что Буэнос-Айрес уважает принципы Устава ООН — в то время как Минские соглашения, нарушенные Киевом, были одобрены Советом Безопасности ООН.

До этого в МИДе Аргентины заявили, что ситуация на Украине не повлияет на отношения с Россией.

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами