Россия разочарована высказываниями МИДа Аргентины насчет второй годовщины с начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

«С удивлением и разочарованием увидели в тексте ряд тезисов, распространяемых украинской пропагандой с целью склонить на свою сторону мировое общественное мнение», — заявил Феоктистов.

Он пояснил, что обращение МИДа Аргентины начинается с «решительного осуждения вторжения». Российский дипломат напомнил, что причиной вмешательства России в ситуацию на Украине стало нападение украинских вооруженных сил на Донбасс в нарушение Минских соглашений.

Этими словами он прокомментировал последующее утверждение МИДа Аргентины насчет того, что Буэнос-Айрес уважает принципы Устава ООН — в то время как Минские соглашения, нарушенные Киевом, были одобрены Советом Безопасности ООН.

До этого в МИДе Аргентины заявили, что ситуация на Украине не повлияет на отношения с Россией.

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.