В Кремле рассказали, встретится ли Путин с представителями ХАМАС и ФАТХ в Москве

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС и ФАТХ в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

29 февраля представители палестинской группировки ХАМАС и военизированной организации ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече в Москве. Делегацию от ХАМАС возглавит зампредседателя политбюро движения Муса Абу-Марзук. Делегацию ФАТХ — член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззам аль-Ахмед.

«Нет, у президента не предусмотрено встреч», — сказал Песков.

В четверг Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Ключевой темой послания российского президента, считает депутат Госдумы Светлана Журова, станет поддержка семей. По ее мнению, Путин в ходе своего обращения озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».