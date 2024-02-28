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В Кремле рассказали, встретится ли Путин с представителями ХАМАС и ФАТХ в Москве

Песков: у Путина не предусмотрено встречи с представителями ХАМАС и ФАТХ в РФ

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями ХАМАС и ФАТХ в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

29 февраля представители палестинской группировки ХАМАС и военизированной организации ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече в Москве. Делегацию от ХАМАС возглавит зампредседателя политбюро движения Муса Абу-Марзук. Делегацию ФАТХ — член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззам аль-Ахмед.

«Нет, у президента не предусмотрено встреч», — сказал Песков.

В четверг Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

Ключевой темой послания российского президента, считает депутат Госдумы Светлана Журова, станет поддержка семей. По ее мнению, Путин в ходе своего обращения озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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