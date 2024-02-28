В Госдуме раскрыли главную тему послания Путина Федеральному собранию

Ключевой темой послания президента России Владимира Путина Федеральному посланию станет поддержка семей, уверена депутат Госдумы Светлана Журова. Глава государства озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции, отметила она в беседе с телеканалом «360».

«Наше законодательство должно улучшить жизнь людей в России. Думаю, все посылы, которые мы услышим от президента, несомненно, будут направленны только на это», — заявила Журова.

Большой блок в выступлении президента будет посвящен мерам поддержки семей и новшествам в этой сфере, которые необходимо закрепить на законодательном уровне, уверена парламентарий.

Также Путин не оставит без внимания тему новых антироссийских санкций, считает депутат. По ее мнению, он предложит какие-то нормы, чтобы не позволить рестрикциям влиять на российскую экономику.

Еще две важные сферы, которые ждут внимания и новых мер поддержки – это сельское хозяйство и оборонный комплекс, добавила Журова. Помимо законодательных новшеств, послание будет включать в себя различные программы и обновления нацпроектов, заключила она.

Напомним, Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ завтра, 29 февраля, в 12:00 мск. Он отмечал, что озвучит новые задачи на ближайшие шесть лет. Транслировать послание собираются некоторые кинотеатры – в Кремле это сочли показателем заинтересованности россиян.

Ранее сенаторы рассказали, чего ждут от послания президента к Федеральному собранию.