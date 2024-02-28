В Совфеде оценили информацию о западном спецназе на Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что тема с отправкой войск НАТО и ЕС на Украину получает свое развитие после публикации Financial Times о присутствии западного спецназа на территории республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Другие формы присутствия западных военных также известны: различные советники, офицеры стран НАТО, наемники, сотрудники разведывательных служб. Отправка регулярных войск — участие совершенно другого уровня, но в Европе и в США есть силы, которые хотели бы перевести такую отправку из разряда немыслимого и чисто теоретического в разряд практической политики», — написал Пушков.

По его словам, агрессивные заявления лидеров Запада в адрес России часто воспринимаются «как риторика», однако развитие событий за два года СВО показывает, что за словами следуют действия. В качестве примера он назвал отправку танков Leopard, ракет HIMARS и систем ПВО Patriot.

«Чем чаще евролидеры заявляют о своей решимости победить, тем больше сами связывают себе руки становятся заложниками своей риторики, которая толкает их на новые уровни эскалации», — отметил парламентарий.

Сенатор также подчеркнул, что Макрон «не понимает, о чем говорит», когда заявляет о намерении стран Запада сделать все, чтобы не дать России победить. В связи с этим Пушков напомнил Макрону судьбу Наполеона.

До этого британская газета Financial Times писала, что На Украине присутствует западный спецназ.

Ранее во Франции оправдались за слова Макрона об отправке войск на Украину.