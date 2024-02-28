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Во Франции оправдались за слова Макрона об отправке войск на Украину

Сежурне: Париж может направить войска на Украину не для участия в боях против РФ

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Henri Szwarc/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне уточнил позицию президента Эммануэля Макрона после его слов об отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину. По его словам, Париж может послать военнослужащих для конкретных нужд, а не для участия в боевых действиях, пишет Reuters.

Сежурне заявил, что Западу нужно «рассмотреть новые действия по поддержке Украины». Речь идет о разминировании, киберзащите, производстве оружия на территории этой страны, уточнил глава МИД Франции.

«Некоторые действия могут потребовать присутствия [войск] на территории Украины, не переступая порога боевых действий. Ничего исключать нельзя. Это была и остается позиция сегодня президента республики», — подчеркнул Сежурне.

На этой неделе Эммануэль Макрон заявил, что Франция предпримет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину и подчеркнул, что Париж не примет поражения со стороны РФ.

Ранее стало известно, как французы мешают политике Макрона по Украине.

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