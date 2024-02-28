США пригрозили бизнесу Турции запретом на операции с валютой из-за торговли с РФ

Банки Турции в настоящее время практически не проводят торговые платежи из России, поскольку американские чиновники угрожают турецким организациям приостановить проведение по их счетам валютообменных операций. Об этом сообщила газета Aydınlık со ссылкой на экспортеров.

По данным издания, дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают местные компании и финансовые учреждения, грозят им санкциями из-за торговых отношений с РФ.

Также стало известно, что иностранная валюта, полученная из России, была задержана в банках. Кроме того, были приостановлены платежи за товары, кроме платежей за продукты питания, выяснили журналисты.

Как отмечает Aydınlık, угроза заключается в отключении проведения свопов через банки. То есть, если турецкая компания продолжит вести бизнес с российской стороной, приобретая и продавая товары и услуги, возможность проведения свопа через ее банковские счета будет заблокирована.

На прошлой неделе газета Ekonomım писала, что турецкая сторона не хочет идти на риски, поэтому предпринятые Анкарой шаги по устранению проблем в переводах с РФ до сих пор ни к чему не привели. Сейчас местные экспортеры вынуждены осуществлять транзакции в обход официальных каналов для поддержания торговли с Россией.

Ранее проблему с переводами между Турцией и Россией предложили решить бартером.