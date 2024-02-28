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Такер Карлсон заявил, что Байден может победить на выборах только путем фальсификаций

Такер Карлсон: «дряхлый» Байден может победить лишь с помощью фальсификаций

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Jonathan Ernst/Reuters

Известный американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что «дряхлый» президент США Джо Байден может победить на выборах главы государства только при помощью фальсикации. Об этом Карлсон сказал во время интервью на YouTube-канале Лекса Фридмана.

По словам журналиста, Байден настолько дряхл, что не может ни говорить, ни ходить. Карлсон подчеркнул, что такой «дряхлый человек» не может победить на выборах в самой влиятельной стране мира. Байден сможет выиграть только тогда, если будут сфальсифицированы итоги голосования.

Карлсон заявил, что если Байден, все-таки, одержит победу, то это будет «дурацкой шуткой над демократией».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден нуждается в новых полномочиях от конгресса для изъятия замороженных российских активов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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