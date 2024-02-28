Челябинский парламент изменит регламент ради отпусков депутатов

В зале заседаний законодательного собрания Челябинской области рассмотрели изменение правил, касающееся отпусков депутатов. Согласно опубликованному проекту постановления, депутаты больше не будут рисковать лишением полномочий за отсутствие на сессии во время отпуска.

По нововведениям, отсутствие на заседаниях в период отпуска будет признано уважительной причиной и не станет основанием для досрочного лишения депутатских полномочий.

Спикер заксобрания Олег Гербер отметил, что разрешение на отпуск раз в год является логичным шагом, особенно учитывая совпадение школьных каникул с сессиями. Кроме того, председатель заксобрания будет лишен одной из своих привилегий, так как теперь право выдвигать кандидатов на пост глав комитетов получат депутатские объединения и индивидуальные избранники.

Правило о возможном лишении мандата депутатов за игнорирование работы в парламенте было внесено в региональный закон в 2023 году. До этого момента было 12 оснований для лишения полномочий, включая уход по собственному желанию, переезд за границу на постоянное место жительства и обвинительный приговор суда.

До этого правительство РФ внесло поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс, предусматривающие повышение на 25% порогов крупного и особо крупного ущерба по ряду налоговых статей.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.