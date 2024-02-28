Такер Карлсон обвинил власти США в «сливе» информации

Американский журналист Такер Карлсон высказал обвинения в адрес правительства США за утечку информации о его встрече с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом в России во время эфира подкаста. Об этом заявил в эфире подкаста.

Издание Semafor ранее сообщило, что Карлсон встретился с Сноуденом и Тарой Рид в России, последняя обвиняла действующего президента США Джо Байдена в домогательствах.

В интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, Карлсон поделился, что Сноуден не желал раскрывать информацию о встрече в Москве, и он сам не делал этого.

Журналист подчеркнул, что утечка данных произошла наперекор его желаниям и без его согласия. Кроме того, Карлсон рассказал о проблемах с телефоном во время поездки в КНДР и намекнул на слежку со стороны спецслужб. По его словам, перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным он также ощущал присутствие американских разведслужб.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю неизвестно, были ли у американского журналиста Такера Карлсона встречи в России с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом или кем-то еще, кроме президента России Владимира Путина.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».