Адвокаты предупреждали Карлсона о его возможном задержании в США за интервью с Путиным

Известный американский журналист Такер Карлсон в интервью на Youtube-канале Лекса Фридмана заявил, что адвокаты предупреждали его о возможном аресте в США за проведенное интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Карлсона, его адвокаты, работающие на одну из крупнейших юридических компаний страны, предположили, что правительство США может задержать журналиста за нарушение режима антироссийских санкций.

Карлсон заявил, что его «взбесило» подобное предупреждение адвокатов, после чего он связался с «главным адвокатом». Тот выразил мнение, что задержание станет возможным, если Карлсон во время интервью будет вести себя слишком «любезно» по отношению к Путину. Услышав такие слова адвоката, журналист назвал США «фашистской страной».

Карлос подчеркнул, что во время пребывания в России он не чувствовал себя в опасности.

Ранее Такер Карлсон заявил, что перед поездкой в Москву для встречи с российским лидером за ним следили американские спецслужбы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.