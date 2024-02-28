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Зюганов заявил, что «очень многого» ждет от послания Путина Федеральному собранию

Зюганов призвал Путина в послании объявить о мерах изменения структуры власти

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что «очень многого» ждет от предстоящего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик обратил внимание, что послание пройдет «в чрезвычайных условиях», связанных с международной обстановкой. По его словам, послание «требует ответов на целый ряд вопросов, которые перезрели».

Зюганов высказал мнение, что сейчас структура власти в РФ «не соответствует ни внешним, ни внутренним угрозам». В связи с этим необходимо принимать меры, считает он.

«Они, на мой взгляд, должны быть четко прописаны и обозначены в послании президента», — сказал лидер КПРФ.

Он также заявил, что в выступлении главы государства хотел бы услышать темы, связанные с финансово-экономическим курсом и образованием.

27 февраля сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета, а также задаст вектор развития страны на долгую перспективу.

Послание Путина Федеральному собранию состоится 29 февраля в 12:00 мск в Гостином дворе.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом от диктатуры.

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