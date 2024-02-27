Жители приграничных районов в Техасе выразили недовольство намечаемым визитом Байдена

Жители расположенного в штате Техас города Браунсвилл выразили негативное отношение к приезду президента США Джо Байдена на американо-мексиканскую границу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Байден 29 февраля посетит Техас, где будет разбираться с проблемой нелегальной иммиграции и призывать конгресс США принять законопроект, усиливающий охрану границы Мексикой.

Одна из жительниц Браунсвилла в интервью журналистам сказала, что президент сейчас не увидит полное влияние миграционного кризиса на приграничные районы штата, так как в настоящий момент пересечение границы нелегалами слегка снизилось. Кроме того, в самом городе проходит фестиваль, из-за которого Браунсвилл привели в хорошее состояние. По словам женщины, жители города уверены в том, что к визиту Байдена власти исправят все, что только возможно.

Горожане крайне недовольны тем, что глава государства соизволил приехать к ним только сейчас, заключила жительница Браунсвилла. Поэтому в городе даже намечаются акции протеста.

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