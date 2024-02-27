В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы

Пресс-секретарь губернатора Калининграда Дмитрий Лысков заявил, что Балтийское море никогда не будет натовским поскольку тут есть три российских порта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никогда Балтийское море не станет морем НАТО по одной простой причине. У РФ тут есть как минимум три крупных порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота», — сообщил Лысков.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что попытка «нейтрализовать» Калининград станет большой катастрофой для стран Североатлантического альянса, а те прибалтийские политики, которые об этом говорят, просто хотят привлечь к себе внимание на фоне приближающихся выборов. Сенатор отметил, что в отличие от Пентагона, прибалтийские политики слабо понимают, что можно говорить, а что нельзя. Климов предостерегает НАТО от любых попыток «нейтрализации» Калининграда, так как это приведет к неминуемой трагедии и катастрофе для альянса.

Ранее Линкявичюс, действующий посол страны в Швеции и экс-глава МИД Литвы пригрозил «нейтрализовать» Калининград в случае угрозы странам НАТО со стороны России.