Байден рассказал о своих «будущих планах» на 2020 год

Президент Джо Байден перепутал планы на грядущие выборы главы государства с теми, которые у него были в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу», — сказал Байден.

До этого Байден заявил, что боится возвращения страны прошлое, если Дональд Трамп одержит победу на выборах президента.

Также предвыборный штаб Дональда Трампа обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что тот «преследует» бывшего президента США до границы с Мексикой, тем самым пытаясь снять с себя ответственность за крупнейший иммиграционный кризис.

В штабе Трампа отметили, что Байден в последнюю минуту предпринял неискреннюю попытку преследовать Трампа до границы с Мексикой. Но это не поможет нынешнему президенту, так как граждане страны прекрасно знают, что именно Байден единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории США и последовавший за ним взрыв преступности среди мигрантов, который затронул все американское общество.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.