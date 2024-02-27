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«Говорили об одном и том же»: политолог оценил дебаты кандидатов в президенты России

Политолог Мартынов: кандидатам в президенты России на дебатах не хватило харизмы

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Телеканал «Россия 1»

В ходе первых дебатов кандидатов на должность президента России по теме «Образование», которые прошли накануне, были затронуты только те мысли и идеи, которые уже были приняты на уровне высшего руководства страны. Об этом газете «Взгляд» рассказал политолог Алексей Мартынов.

«Все же участникам, на мой взгляд, не хватило какой-то харизмы. <...> И Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же. Все они поддерживают политику [действующего президента России] Владимира Путина в контексте образования. Причем стороны трактуют образование не просто как передачу и получение знаний, а как систему воспитания, формирования личности молодого гражданина России», – сказал эксперт.

Он также отметил, что все кандидаты на должность российского лидера в ходе своих выступлений не стали категорически выступать против системы ЕГЭ. При этом Даванков высказался о возможной замене экзамена на портфолио в будущем, добавил Мартынов.

26 февраля в первых телевизионных дебатах кандидатов в президенты России приняли участие Николай Харитонов из КПРФ, Владислав Даванков из «Новых людей» и доверенное лицо Леонида Слуцкого из ЛДПР — Никита Березин. Они обсудили низкие зарплаты учителей, уход от болонской системы и, конечно, отмену ЕГЭ. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию президентских дебатов.

Ранее политолог раскритиковал предложения участников дебатов.

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