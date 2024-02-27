Подбитый танк Abrams предложили установить в подмосковном парке «Патриот»

Подбитый российскими военными американский танк Abrams предложили установить около посольства США в Москве. Однако эксперты считают, что это больше подходит для разовой акции, после чего лучшее место образцу военной техники. Установить трофейную технику следует в тематическом парке после демонстрации, заявил политолог, доцент ИЭФ ГУУ Максим Чирков.

«Инсталляция с подбитым танком Abrams в принципе возможна, но, мне кажется, что она все-таки должна носить временный характер. Разовую акцию, в принципе, можно было бы сделать и перед американским посольством, и на Лубянке, и на Красной площади, и в новых регионах — например, в Донецке», — отметил Чирков в беседе с телеканалом «360».

Долгосрочно трофейная техника должна храниться в специальных парках – к примеру, в подмосковном парке «Патриот», считает эксперт. В этом случае, по его мнению, люди будут целенаправленно приезжать, чтобы посмотреть на него.

В свою очередь доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин предложил медленно провести танк мимо американского посольства.

«Этого будет достаточно, чтобы самые ушлые корреспонденты зарубежных изданий сфотографировали подбитую машину и разослали ее снимки по всему миру», — отметил он.

Напомним, сегодня в Минобороны подтвердили, что на Авдеевском направлении ВС России уничтожили первый американский танк Abrams. В ближайшее время подбившие танк военные получат 10 млн рублей.

Американские СМИ ранее написали, что танки Abrams «сильно переоценены».