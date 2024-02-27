В Госдуме назвали блефом слова Макрона об отправке войск на Украину

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал блефом заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск Европейского союза (ЕС) на Украину. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.Ru».

«Мобилизация на Украине полностью провалилась, а желающих воевать среди украинцев нет. Призывы Украины и попытки Евросоюза обратно вернуть на Украину многочисленных мигрантов, которые бежали от мобилизации, не увенчались успехом», — сказал Чепа.

Поэтому, по его словам, «это очередное обещание, которое больше похоже на блеф».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине и о необходимости для Запада поражения России, заявил, что у французского лидера «произошло недержание речи».

По его словам, такие заявления вкупе с желанием «поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами» упомянутое Медведевым недержание речи у Макрона «стало затяжной и болезненной проблемой».

Накануне Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее в ФРГ заявили, что никто не поддержал идею Макрона отправлять войска на Украину.