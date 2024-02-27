Президент Финляндии высказался об отправке войск на Украину

Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против отправки солдат стран НАТО на Украину. Об этом он заявил финскому изданию Yle.

«Широко распространено мнение, что военного присутствия не будет. Такой же позиции придерживается и Финляндия», — сообщил глава государства.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу с лидерами около 20 западных стран. На ней обсуждалась эскалация конфликта на Украине в последние недели. Кроме прочего, глава Франции поднял вопрос о возможности отправки войск европейских стран на Украину.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка солдат НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к прямому конфликту альянса с Россией.

До этого глава фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала неосторожными слова Макрона по поводу возможной отправки европейских военных на Украину.

Ранее в МИД РФ ответили на слова Макрона об отправке военных на Украину