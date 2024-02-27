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В МИД прокомментировали требования G7 по Навальному*

Захарова: РФ не ответит G7 по Навальному, пока не запросы Москвы не удовлетворят

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский МИД считает требование стран G7 «полностью прояснить» обстоятельства смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) неприемлемы, Москва расценивает такую риторику как грубую попытку вмешаться во внутренние дела РФ, Запад должен дать ответ на ряд встречных вопросов со стороны Москвы, в частности РФ ждет ответ на запрос о результатах анализов Навального в немецкой клинике. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией заявления стран G7.

«Неприемлемо требование «полностью прояснить обстоятельства, связанные со смертью А. Навального». Расцениваем его как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела. Пусть сначала дадут ответ на наши запросы относительно результатов анализов, взятых у А.Навального в ФРГ... », — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва много месяцев не может добиться ясности в «деле Скрипалей» и в отношении диверсии на «Северных потоках».

До этого страны G7 в заявлении по итогам саммита пообещали (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) продолжать оказывать санкционное давление на Россию и компании из других стран, которые будут помогать стране в обходе ограничительных мер.

Ранее в Кремле заявили, что Запад знает о последствиях отправки войск на Украину.

*  включен в список террористов и экстремистов
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