Венгрия выступила против отправки военных на Украину

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна выступает против отправки на Украину оружия и военных поскольку это способствует усугублению конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать», — сказал Сийярто.

До этого французский президент Эммануэль Макрон считает необходимым поражение российских войск для того, чтобы Европа была в безопасности. Он также отметил, что Евросоюз договорился о создании «девятой коалиции для глубоких ударов», связанную с поставками ракет средней и высокой дальности Украине. Макрон сказал, что его страна сделает все для того, чтобы Россия не смогла одержать победу в спецоперации.

Также глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала главу государства Эммануэля Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину. Она также задалась вопросом, «все ли отдают отчет серьезности подобных заявлений».

Ранее в Совфеде назвали заявления Макрона в адрес России шагом к мировой войне.