Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Венгрия выступила против отправки военных на Украину

Сийярто: Венгрия против отправки военных на Украину

close
100%
AP

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна выступает против отправки на Украину оружия и военных поскольку это способствует усугублению конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять в Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать», — сказал Сийярто.

До этого французский президент Эммануэль Макрон считает необходимым поражение российских войск для того, чтобы Европа была в безопасности. Он также отметил, что Евросоюз договорился о создании «девятой коалиции для глубоких ударов», связанную с поставками ракет средней и высокой дальности Украине. Макрон сказал, что его страна сделает все для того, чтобы Россия не смогла одержать победу в спецоперации.

Также глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала главу государства Эммануэля Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину. Она также задалась вопросом, «все ли отдают отчет серьезности подобных заявлений».

Ранее в Совфеде назвали заявления Макрона в адрес России шагом к мировой войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами