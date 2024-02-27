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Стало известно, каким способом Запад может ввести войска на Украину

Эксперт Сивков: Запад может ввести войска на Украину под видом ЧВК

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Gleb Garanich/Reuters

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о войсках западных стран на Украине, не исключил, что Запад будет вводить туда свои вооруженные силы поэтапно под видом частных военных компаний (ЧВК). Своим мнением эксперт поделился в беседе с РИА Новости.

«Запад будет входить на Украину поэтапно и под чужим флагом — сначала отправляя туда различные ЧВК, а потом перебрасывая под видом ЧВК свои регулярные части», — подчеркнул Сивков.

Он отметил, что ситуация на Украине постепенно ухудшается, что неизбежно влечет за собой дестабилизацию в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такая ситуация станет неприемлемой для Запада, поэтому США и ЕС «необходимо что-то предпринимать», считает Сивков.

До этого Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину. По его словам, возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее эксперт прокомментировал «коалицию ЕС» по ракетам для Украины.

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