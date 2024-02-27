Эксперт прокомментировал «коалицию ЕС» по ракетам для Украины

Создание ЕС «девятой коалиции для глубоких ударов», которая связана с поставками ракет средней и высокой дальности Украине, необходимо для смены тактики действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска сосредоточатся на нанесении ударов по инфраструктуре в европейской части РФ. Об этом заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

«Коалиция нужна для того, чтобы поменять тактику действий ВСУ. (Армия Украины — прим. ред.) будет наносить дальние ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в европейской части России», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что в рамках новой тактики украинские войска не пойдут в новое контрнаступление.

Целью упомянутой коалиции станет оснащение ВСУ необходимыми средствами для выполнения задач новой тактики, добавил Коротченко.

До этого французское издание Le Figaro писало, что французский президент Эммануэль Макрон считает необходимым поражение российских войск для того, чтобы Европа была в безопасности.

Макрон отмечал, что Евросоюз договорился о создании «девятой коалиции для глубоких ударов», связанную с поставками ракет средней и высокой дальности Украине. Макрон сказал, что его страна сделает все для того, чтобы Россия не смогла одержать победу в спецоперации.

Ранее в Совфеде назвали заявления Макрона в адрес России шагом к мировой войне.