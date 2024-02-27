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В Германии указали на неожиданные последствия политики Шольца по Украине

Журналист Репке заявил, что Шольц приближает победу России на Украине

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Liesa Johannssen/Pool/AP

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по Украине приведет к поражению Киева в конфликте с Россией. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Очевидно, Олаф Шольц хочет поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не дойдет до Киева», — написал Репке.

Он подчеркнул, что «это стратегия не для победы Украины, а для управления поражением Украины».

Ранее Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил отказ передать это вооружение Киеву опасностью того, что ФРГ будет втянута в украинский конфликт. Он назвал это решение «окончательным». По словам Шольца, Германия «нигде не должна быть связана с целями», которые могут достигнуть эти ракеты.

До этого Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Двустороннее соглашение было подписано в рамках визита Зеленского в Берлин.

Ранее Шольц назвал «историческим шагом» подписание соглашений с Украиной.

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